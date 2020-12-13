بها خدمات متميزة.. "النقل": انضمام 3 أوتوبيسات سوبر جيت فاخرة إلى أسطول الشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت شركة الاتحاد العربي للنقل البري السوبرجيت، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، في بيان لها اليوم الأحد، إنها استلمت 3 أوتوبيسات فاخرة من شركة "قسطور مصر للصناعة والتجارة" (مان)، المصرية الوطنية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 10 أوتوبيسات جديدة بتكلفة 50 مليون جنيه.

وأضافت الشركة أنه بذلك يصل إجمالي أسطول الأوتوبيسات الحالي بالشركة قبل نهاية هذا العام إلى 220 أوتوبيسًا.

وتابعت الشىركة بأن الأوتوبيسات العشرة الجديدة التي تم التعاقد عليها لتدعيم أسطول الشركة ستسهم في تقديم خدمة متميزة للركاب، بالإضافة إلى أهميتها الكبيرة في تشجيع الصناعة المصرية الوطنية وخلق فرص عمل جديدة.

ولفتت الشركة إلى أن هذه الأوتوبيسات تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل (إنترنت مجاني -تتبع الرحلات- مداخل شحن USB- مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد؛ لمزيد من الرفاهية والراحة- شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقى).

وأشار بيان الشركة إلى أن الخطة الشاملة التي يتم تنفيذها لتطوير أسطول شركة الاتحاد العربى للنقل البري "سوبر جيت"، ورفع الكفاءة الفنية له، ستسهم في مواكبة خطط الدولة التنموية في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى أن هناك تعاقدات أخرى ستقوم بها الشركة في المستقبل القريب لتدعيم أسطولها للحفاظ على مستوى الخدمة المتميز المقدم لجمهور الركاب.