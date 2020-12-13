محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجود توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف حملات التوعية بالزيادة السكانية، وأن الوزارة ستطلق عددا من البرامج التوعية في القنوات والإذاعة لتكثيف التوعية بهذه القضية المهمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة اليوم الأحد، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان "تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والمنظمات الحكومية في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا".
وكشفت القباج، عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على زيادة عدد مكلفات الخدمة العامة إلى 7 آلاف مكلفة بهدف تكثيف التوعية في مختلف المحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر "القباج" تكشف عن توجيه وقرار من السيسي بشأن الزيادة السكانية والخدمة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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