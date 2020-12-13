شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشرقية تنفذ يوم حقلي إرشادي للقمح ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، بتنفيذ يوم حقل إرشادي منزرع بمحصول القمح صنف سخا 95 وعلي مساحة 15 فدان، بناحية أكياد القبلية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، بحضور المهندس جمال أحمد كمال، مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية، ومهندسي الإرشاد بإدارة فاقوس الزراعية، وأخصائي القمح بالمحافظة وعدد من المزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الشتوية حرصت على تنفيذ ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة، وذلك في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بحضور عدد من المزارعين بهدف توعيتهم بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية، والتعريف بطرق حمايتها من الآفات الضارة وطرق الفحص المستمر للزراعات، كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الشتوية.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.