شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 23 معلما بمدرسة كمال الدين حسين الابتدائية ببنها للتحقيق لتغيبهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فاجأ عبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية بالقليوبية مدرسة كمال الدين حسين الابتدائية ببنها في إطار جولاته المفاجئة على المدارس ولاحظ غياب 23 مدرس لم يتواجدو داخل المدرسة أثناء زيارة مدير الإدارة لها وقرر إحالتهم للتحقيق كما تابع عبدالرحمن فتح الباب تسليم شرائح التابلت لطلاب المرحلة الثانوية بمدرستي بنها الثانوية بنين ومدرسة الشهيد إبراهيم محمد إبراهيم بالمنشية التابعين لإدارة بنها بعد أن تم تقسيم طلاب 27 مدرسة ثانوية تابعة للإدارة على مدرستين، وفق جدول تم إعلانه، لمنع التزاحم في إطار الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا منعا للتزاحم وشدد «فتح الباب» على ضرورة توفير مقاعد للطلاب وأولياء أمورهم وتنظيم دخولهم وتوجيههم عبر ممرات محددة منعا للتزاحم والتكدس خلال استلامهم شرائح النت الوضع في مصر

اصابات 121,089

تعافي 104,710

وفيات 6,898

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