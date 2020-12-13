شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين القباج: القضية السكانية تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك تحت عنوان «تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلى، والمنظمات الحكومية، فى التصدى للمشكلة السكانية، وجائحة كورونا»، والذى شهد مشاركة الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والدكتور مجدى عاشور، ممثلا عن دار الإفتاء، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والدكتور مجدي عاشور، ممثل دار الإفتاء، والدكتور عاشور عمري رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار.

وأكدت نيفين القباج، أن الدولة بكافة مؤسساتها المعنية تعكف لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021-2023، مشيرة إلى أن تلك القضية تلتهم كل ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلقى بانعكاسات سلبية خطيرة على كافة القطاعات الحيوية «التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والبيئية».

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مصر منذ عقود تسعى لمحاصرة الزيادة السكانية، إلا أن النجاحات التى حققتها كانت جزئية ومرحلية ولم تتسم بالاستدامة والاستمرارية، حتى وصل عدد السكان حاليا لـ«102 مليون نسمة»، رغم أن عدد السكان المستهدف فى خطة السكان التى أعلنتها الحكومة عام 2015، هو 94 مليون نسمة خلال عام 2020.

وقالت إن هناك ٣.٨ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة«من بينهم ٦٢٪؜ يعانون من الأمية، وهو تحدي يجب مواجهته من خلال تكاتف كافة الجهود باعتباره أحد أهم أسباب الزيادة السكانية.