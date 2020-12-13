شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية»: الأربعاء غرة شهر جمادى الأولى لعام 1442هـ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد سوف يولد هلال شهر جمادى الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 17 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي غداً الإثنين.
وأضاف الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، بأنه سوف يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، مراكش وفاس بالمغرب، ولاجوس بنيجريا، موضحا يغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 9 دقائق، وفي باقي المحافظات يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8- 10 دقائق)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (2 إلى 18 دقيقة).
وأكد رحومة، إنه بذلك يكون يوم الثلاثاء المقبل هو المتمم لشهر ربيع الآخــر 1442هـ، وتكون غــرة شهر جمادى الأولى 1442هـ فلكياً الأربعاء المقبل.
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