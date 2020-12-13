شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي وتامر حسني يحييان حفلا موسيقيًا في افتتاح مهرجان دبي للتسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحيي النجمان حسين الجسمي وتامر حسني حفلاً موسيقيًا في الليلة الأولى من عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق، حيث يقدم النجمان اللذان يتمتعان بشهرة كبيرة في العالم العربي، مجموعة من أجمل أغانيهما في حفل مباشر يوم 17 ديسمبر بمناسبة انطلاق دورة العام الحالي من مهرجان دبي للتسوق.

وقال الفنان الإماراتي حسين الجسمي: «نتطلع من خلال حفلنا في افتتاح مهرجان دبي للتسوق الحدث الرائد في مجال التسوق والترفيه على مستوى المنطقة والعالم إلى أن نعيش مع الجمهور لحظات من الفرح والسعادة والمحبة تحت مظلة سلامة الجميع من خلال عملية التباعد والحرص».

وأضاف: «ستكون بإذن الله أمسية غنائية جميلة ومتميزة في وطني الحبيب دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور وتفاعل الجمهور في دبي ومختلف المناطق».

من جهته، قال تامر حسني: «سعيد بمشاركتي في فعاليات مهرجان دبي للتسوق وأود أن أشكر جميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الكبير».

وتُقام احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية يومي 17 و18 ديسمبر في السوق الموسمي بحديقة البرج في وسط مدينة دبي، وتشمل الحفلات الموسيقية المباشرة في الهواء الطلق، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المليئة بالترفيه مثل بائعي المأكولات والمشروبات والأنشطة العائلية وغيرها الكثير.

تُفتح الأبواب من الساعة 5:30 مساءً وحتى 12 منتصف الليل يوم 17 ديسمبر. وتستضيف الليلة الافتتاحية مقدمة البرامج التلفزيونية لجين عمران، وتشمل عروض الألعاب النارية الرائعة بالإضافة إلى تألق برج خليفة بإضاءة خاصة كل ليلة.

وستتبع حفلات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية جميع احتياطات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

ويمكن لمحبي حسين الجسمي وتامر حسني الذين لم يتمكنوا من الحضور مشاهدة الحفل على الهواء مباشرةً عبر قناتي MBC ووناسة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت دبي.

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