شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ورئيس جهاز التعمير يطلقان إشارة بدء أعمال توسعة كوبري ترسا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يرافقه اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، بدء تنفيذ أعمال توسعة كوبري ترسا، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعة للطريق لإستكمال مسار محور محمد أنور السادات، الموازي لشارع الأهرام، لإستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة في حال القيام بإجراء غلق كلي وجزئي لبعض القطاعات بشارع الأهرام، أثناء تنفيذ الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق .

وأكد خلال الجولة التفقدية بأن أعمال التوسعة لذلك القطاع تشمل إزالة حوالي عدد ٨ باكيات من الجزء العلوي لجسم كوبري ترسا، وإنشاء مطلعا بديلآ عنه موازي لجسم الكوبري ليستخدم كمحور مروري رابط للقادم من شارع ترسا، ومتوجه إلى شارع خاتم المرسلين، وذلك بهدف تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة، مشيراً بأن أعمال التوسعة من المقرر الإنتهاء منها خلال شهرين، حيث سيتم تكثيف المجهودات لسرعة إنهاءها.

وأشار راشد، بأنه تم وضع رؤية حضارية بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة لتطوير محاور الحركة الرئيسية بالمحافظة لحل الإختناقات المرورية التي تعاني منها عدداً من القطاعات حيث يجري حالياً تطوير محاور «ترسا والمريوطية والمحولات والمنصورية والنيل والسودان» بالإضافة إلى رصف وتطوير عدد من الطرق والشوارع الموازية لشارع الأهرام والشوارع الرابطة بين شارع فيصل والأهرام .

كما تفقد شوارع الشمس، والربيع، بالرماية، وعمرو بن العاص، ومنشاه البكاري وكفر طهرمس، موجهاً حي الهرم، ومديرية الطرق برصف وتطوير شارعي الشمس والربيع ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بهم لإستغلالهم كشريان مروري لإستيعاب حجم الحركة المرورية القادمة من الطريق الصحراوي وطريق الفيوم، ومتجهاً لشارع الملك فيصل، مع تدعيمهم بخدمات مرورية لتسير الحركة المرورية به.

وأشاد محافظ الجيزة، بالتعاون المثمر القائم بين المحافظة، وجهاز تعمير القاهرة الكبري بما يعود بالنفع على المواطنين لافتاً أنه جاري دراسة إمكانية إنشاء كوبري معدني لربط شارع الملك فيصل بمحور محمد أنور السادات من خلال شوارع المحولات والمطبعة مما يساهم في تسهيل الحركة المرورية دون اللجوء إلى إستخدام شارع الأهرام وذلك للمتجه لشوارع خاتم المرسلين ومحور ترعة الزمر وذلك لتحقيق الإستفادة القصوي من المحاور المرورية الجديدة، بالإضافة إلى أنه سيتم دراسة إمكانية تطوير وتوسعه شارع عمرو بن العاص كمحور عرضي لربطه بطريق المنشية وكفر طهرمس والطريق الدائري عن طريق إنشاء مطالع ومنازل للطريق الدائري ما سيساهم في تفتيت الكثافات المرورية بشارع فيصل وتخفيف الضغط على وصله الطريق الدائري بالمريوطية.