شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تعلن وصول دفعة عربات المترو المكيفة للخط الثالث الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق أنه مخطط وصول الدفعة السادسة من عربات المترو الجديدة الكورية الواردة للخط الثالث خلال الشهر المقبل، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيفا جديداً، حيث وصل منها حتى الآن قطارين.

وقطارات مترو الأنفاق القادمة للخط الثالث تأتى ضمن تعاقد وقعته وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالى تكلفة بقيمة 317 مليــون يــورو +640 مليون جنيه مصرى (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.361 مليار جنيه .

وتشمل الصفقة عقد صيانة للقطارات لمدة ثمانى سنوات بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالى الـ32 قطارًا فى مصر من خلال الدعم الفنى لشركة هيونداى روتيم وتدعيمها للتصنيع المحلى فى مصر.

ويتمتع كل قطار جديد بنظام تكييف هواء عالى السعة بجانب انه مزود بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً فى بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى حاسة السمع.