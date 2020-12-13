شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مبروك لمصر التقدم بمؤشر المعرفة 11 مركزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تقدم مصر 11 مركزا فى التعليم قبل الجامعى فى مؤشر المعرفة العلمى فى عام واحد، وكذلك تقدمها 23 مركزا فى التعليم الفنى فى نفس المؤشر فى عام واحد، قائلا عبر صفحته الشخصية: "كنا نحتل المركز 106 فى هذا التصنيف فى عام 2017 واصبحنا فى المركز "83" فى التعليم قبل الجامعى فى عام 2020 من 138 دولة دخلت التصنيف.. مبروك لمصر" .ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء "إنفوجراف" استعرض خلاله مؤشر المعرفة العالمى 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وقد تقدمت مصر فى المؤشر محتلة المركز الـ72 فى 2020، مقارنة بالمركز الـ82 العام الماضى من بين 138 دولة.

كما حققت مصر، تقدمًا فى المؤشرات القطاعية كافة؛ حيث تقدمت 23 مركزًا فى المؤشر الفرعى (التعليم التقنى والتدريب المهنى) لتصبح فى المركز الـ80 مقارنةً بـالـ103 فى 2019، كما تقدمت 11 مركزًا فى المؤشر الفرعى (التعليم قبل الجامعى) لتصبح فى المركز الـ83 مقارنةً بـالـ94 فى 2019.

ورصد المؤشر الصادر فى ديسمبر الجارى، نقاط القوة الأبرز لمصر، وهى: ارتفاع نسبة الطلاب الملتحقين بجامعات مصنفة عالميًّا، وانخفاض نسبة الأطفال خارج الدراسة، وارتفاع نسبة الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم المهنى فى المرحلة الثانوية، والاستقلال القضائى.

ويصدر مؤشر المعرفة العالمى بشكل سنوى، وهو بمثابة أداة لسد الفجوات المعرفية؛ لتقييم الأداء المعرفى لـ138 دولة حول العالم، من خلال 199 مؤشرًا فرعيًا متفرعة من 7 مؤشرات قطاعية رئيسة.