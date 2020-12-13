شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 48 رحلة دولية وداخلية لنقل 4 آلاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران غدا الإثنين، رحلاتها إلى 48 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 4 آلاف راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، چوبا، بغداد، أكرا، لندن، الدمام، باريس، أمستردام، كوبنهاجن، فرانكفورت ، البحرين، جدة، المدينة المنورة ، الرياض، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، أربيل)، بالإضافة إلى 8 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 11 رحلة شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .