شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حركة مرور السيارات بشارع التسعين فى التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، سيولة في حركة مرور السيارات، اليوم الأحد، في الاتجاهين، وشهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات مرورية.

وانتظمت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، حيث شهد طريق الـ"na" ومحور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة حالة من السيولة المرورية في الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما سادت حالة من السيولة المرورية في الطريق العكسي المتجه إلى القاهرة الجديدة.

وظهر انسياب مروري أعلى كوبري 6 أكتوبر، في الاتجاه أمام القادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين، حيث تستمر السيولة المرورية بطول الكوبري من مطلعه من مدينة نصر، حتى نهايته في مخارج الدقي والمهندسين، وأيضا في الاتجاه المقابل أمام القادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر شهد الكوبري سيولة في بعض المناطق به، وتحديدا أعلى منطقتي التحرير ورمسيس.

وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية وظهر انسياب في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد والمهندسين.

وظهرت سيولة مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس تجاه البساتين وزهراء المعادي.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.