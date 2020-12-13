شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و500 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالقاهرة خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أنه فى نطاق قطاعات شبكات القاهرة والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (1.7) مليون مشترك نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسعات وإحلال وتجديد بتكلفة إجمالية (1,5) مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

وأوضح شاكر في بيان للوزارة اليوم، أن هذه الإنجازات تأتى على النحو التالى:

- تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 675 محولات.

- تركيب صناديق جهد منخفض بعدد 1185 صندوق.

-مد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 1210 كم.

- مد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 625 كم.

- تدوير محولات قدرات مختلفة بعدد 870 محول.

- إحلال وتجديد صناديق جهد منخفض بعدد 1445 صندوق.

- إحلال وتجديد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 965 كم.

- إحلال وتجديد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 340 كم.

وإلى جانب الاهتمام الكبير فى عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء "كأعمال مدنية – ومنظومات رقمية مميكنة"، فإن الشركة تعمل على تسريع الاجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد.

و أضاف شاكر، أنه تم تطوير مراكز خدمة العملاء بالشركة حيث تم تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال إستحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد للحصول على الخدمة، وذلك عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد فى نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله حيث :

- تم تطبيق ذلك النظام فى جميع إدارات الشركة بعدد (50) إدارة فرعية

- تم مراجعه التوقيتات الزمنية بأداء جميع الخدمات التى تقدمها الشركه والتى تم الاتفاق عليها مع الشركه القابضة وباقى شركات التوزيع .

- إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين بقطاعات شبكات القاهرة بمدينة المعادى لخدمة المستثمرين فقط وذلك لإنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع استثماراتهم فى نطاق الشركة وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى، حيث تم تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى لتصبح (18) يوم .

وحول برنامج القراءة الموحد والذى يهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة لمطابقتها بالقراءة وتم تفعيل البرنامج فى جميع إدارات الشركة بعدد (50) إدارة فرعية.

و تابع شاكر أنه حول السداد الإلكترونى (خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020) بلغت عدد عمليات السداد الإلكترونى للعدادات الميكانيكية والرقمية فى نطاق عمل الشركة عدد (2,2 مليون) عملية سداد بإجمالى حوالى (580 مليون) جنيه، وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار (خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020) تم تحصيل مبلغ وقدره حوالى 1 مليار جنيه لكمية طاقة كهربية تقدر بــ (260) مليون ك.و.س بقطاعات شبكات القاهرة، ويجرى تكثيف حملات التفتيش على سرقات التيار.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادى تكرارها فى المستقبل، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام .