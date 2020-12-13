شكرا لقرائتكم خبر عن بمناقشة «الأخطاء الشائعة».. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، جلسة تفاعلية بعنوان «الأخطاء الشائعة في اللغة العربية»، يقدمها حسام مصطفى إبراهيم؛ كاتب ومؤسس مبادرة «أكتب صح»، وذلك الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس المقبل.

تاتى «الجلسة» تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في دسمبر من كل عام. وفى هذا الإطار تنظم «المكتبة محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت»ويبنار«بعنوان»بين الفكر واللغة«، يلقيها الدكتور مدحت عيسى؛ باحث لغوي ومدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، وذلك الساعة الثالثة ظهر غدا الاثنين، عبر موقع التواصل الإجتماعي»فيسبوك«من خلال صفحة (مكتبة الإسكندرية – خدمات المعلومات).

جدير بالذكر أن اللغة العربية تشتهر بأنها ركن من أركان التنوع الثقافي للبشرية، فضلاً عن أنها تُعد من أقدم اللغات السامية، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم، يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة ويتوزع متحدثوها في منطقة الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة، وهي من بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت، وكذلك الأكثر انتشارًا ونموًا متفوقةً على الفرنسية والروسية.