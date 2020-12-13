شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الصحة: الحصول على لقاح كورونا «سينوفارم» اختياري وليس إجباري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، أن الحصول على لقاح «سينوفارم» لفيروس كورونا المسجد والذي وصلت منه الشحنة الأولى اختياري وليس إجباري، مشيرة إلى أن وزارة الصحة ستطلق الموقع الإلكتروني المخصص لحجز اللقاح قريبًا لتنظيم آلية الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح خلال الفترة المقبلة.

وقالت «عاصم» لـ«المصري اليوم»، إنه طالما إنتاج اللقاح سيكون على المراحل لأنه لا يمكن أن يتم إنتاج مليارات الجرعات في وقت قصير، وبالتالي سيكون على الجميع تحديد أولويات الفئات، مشيرة إلى أن الأطقم الطبية أيضًا سيكون هناك أولويات بينهم وليس جمعهم، وعلى سبيال المثال سيكون العاملين في مستشفيات العزل والحميات والصدر، ثم يليهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأوضحت «عاصم»، أنه على الراغبين في اللقاح التقدم عبر الموقع المخصص لذلك، على أن يتم اختيار الفئات ذات الاولوية مركزية من وزارة الصحة، مضيفة أن اللقاح يتم الحصول عليه على جرعتين في عضلة الكتف ونظريًا وفقًا للجانب الصيني فإن المدة الفعالة للقاح ستكون سنة، بحيث تكون موسمية مثل لقاح الأنفلونزا الموسمية لكن عمليًا سنرى خلال الفترة المقبلة لأن جهاز المناعة له متغيراته.

كانت وزيرة الصحة قد أشارت إلى حصول مصر على أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، يوم الخميس الماضي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن التعاون مع مختلف دول العالم لتوفير اللقاحات فور ثبوت فاعليتها، والتعاون في مجال التصنيع، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة «جافي» من خلال مبادرة كوفكس الدولية والتي تضمن التوزيع العادل للقاحات التي تثبت فاعليتها.