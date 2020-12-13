شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، اليوم الأحد، من حملاتها اليومية لرفع الإشغالات المخالفة المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية، لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين، فضلاً عن المرور على المقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ففي مركز ومدينة الزقازيق، قامت شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق، حملة موسعة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية بنطاق المدينة، أسفرت جهود الحملة عن التحفظ على ٥ شيشة و٤٠ كرسي، و٧ ستاند من ٢ مقهي مخالف بمنطقه القومية امتداد شارع طلبة عويضة، فضلا عن رفع كافة الإشغالات من شوارع الجلاء، وعمر شاهين، والغشام، وطلبة عويضة.

فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة لرفع الإشغالات شملت شارع بورسعيد، وشارع جمعية الجمل، وحى المنشية، وشارع أبوبكر الصديق، وتم رفع كافة الإشغالات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف لإعادة الإنضباط إلى الشارع وتطبيق القانون على المخالفين.