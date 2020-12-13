شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الكشوف المرشحين المبدئية للانتخابات الطلابية بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعلن اليوم الأحد، جامعة المنيا- الإدارة العامة لرعاية الطلاب، الكشوف المبدئية للمرشحين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية، داخل كليات الجامعة، وفقًا للجدول الزمني المنظم للقواعد وإجراءات الانتخابات، الذي تم إعلانه للفرق الدراسية، وذلك بعد تشكيل لجنة عاليا؛ لمتابعة سير الانتخابات وتقديم تقرير يومي مفصل عنها منذ بدايتها، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال العملية الانتخابية.
قال الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تعلن الكشوف المبدئية، ويليها تلقي الطعون يوم الاثنين 14ديسمبر، ويتم يوم الثلاثاء فحص الطعون، على أن يجري إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية يوم الأربعاء القادم.
فيما شهدت القاعة الكبرى بمركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، عقد ندوة تعريفية لأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر، وذلك للتعريف بماهية الفريق وأهدافه، والأنشطة التي قام بها الفريق خلال الأعوام الماضية، إلى جانب عرض برنامجه الانتخابي بعد إعلانه خوضه رسمياً لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا هذا العام على مدار الأسبوعين القادمين بكليات الجامعة.
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