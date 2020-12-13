شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «الغذاء للمستقبل».. «البنك الزراعي» يوقع بروتوكول تعاون مع «أبت أسوسيتس إيجيبت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع البنك الزراعي المصري، وشركة أبت أسوسيتس إيجيبت المنفذة لمشروع «تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» بروتوكول تعاون لتحسين القدرات الإنتاجية للمزراعين والمنتجين والجمعيات الزراعية، وتعزيز نظام التسويق للمحاصيل عالية القيمة في مصر، وذلك من خلال برامج دعم وتمويل مشروعات إنتاج وتصنيع المحاصيل البستانية، مثل الخضروات والفواكة والنباتات العطرية والطبية، بما ينعكس على زيادة القيمة المضافة لتلك المحاصيل، وتحسين مستوى دخل المنتجين وصغار المزارعين، وخلق مزيد من فرص العمل للشباب والمرأة .

حضر مراسم توقيع البروتوكول علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وقام بالتوقيع على البروتوكول محمد أيهاب نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور وليد سلام المدير الإقليمي لشركة «أبت أسوسيتس إيجيبت» ومدير عام المشروع.

وأكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، حرص البنك على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتمويلية للقطاع الزراعي بهدف تحسين وزيادة إنتاج الحاصلات الزراعية، بما ينعكس على تحسين مستوى دخل المزراعين والمنتجين وتوفير فرص العمل بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب «فاورق» عن سعادته بالتعاون مع شركة أبت أسوسيتس إيجيبت المنفذة لمشروع «تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، والذي يتوافق مع رؤية البنك الزراعي المصري في تطبيق مفهوم سلاسل القيمة المضافة في برامجه التمويلية ومنتجات الإقراض الزراعي التي يقدمها البنك.

من جانبه، أشار محمد أيهاب نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى أن المشروع يستهدف تعزيز نظام تسويق المحاصيل البستانية في مصر، وتحسين قدرة صغار المزارعين والمصنعين ومجموعات المنتجين والمؤسسات العاملة في مجال المحاصيل عالية القيمة، وذلك من خلال نقل الخبرات والدعم الفني والتدريب لتحسين قدرة المزارعين على إنتاج محاصيل بستانية عالية القيمة، بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للتصنيع الزراعي لتلك المحاصيل، كما ستعمل التحسينات في سلسلة القيمة على خلق المزيد من فرص العمل وبناء قدرات التوظيف وزيادة الدخول وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن البنك الزراعي المصري، سيعمل على توفير الدعم والتمويل اللازمين لتلبية إحتياجات المزارعين والمنتجين المستهدفين من المشروع في المحافظات المستهدفة في جنوب الصعيد ومنطقة الدلتا، من خلال تطوير وتصميم منتجات إئتمانية زراعية جديدة خاصة بالمشروع، وتوفير آليات تمويل تلبي كافة الإحتياجات التمويلية وفقاً لسياسات البنك المركزي المصري، وأكد أن البنك الزراعي المصري، سيناقش مع ممثلي المشروع سبل دعم مدخلات الإنتاج ونظم الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة والتصنيع الزراعي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد سلام، أن شركة أبت أسوسيتس إيجيبت المنفذة لمشروع «تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري» هو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يسعى إلى تحسين القدرة التنافسية للتصنيع الزراعي في مصر.

وأضاف «وليد سلام» أن المشروع يعمل على بناء قدرات المنتجين والمصنعين حتى يمكنهم الإستجابة بشكل أفضل لمتطلبات السوق سواء محليا أو دوليا من خلال تطبيق النظم المعتمدة على آليات السوق، بما يخلق إقتصادا أكثر تنافسية من خلال تنمية قطاع المحاصيل عالية القيمة بما ينعكس على زيادة دخول المزراعين والمنتجين ويوفر مزيداً من فرص العمل.

وأشاد «سلام» بالجهود التي يقوم بها البنك الزراعي المصري كأبرز مؤسسة مصرفية تنموية متخصصة في الأعمال المصرفية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، وتقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومي للمزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر.

وأشاد مدير عام المشروع بقدرات وإمكانيات البنك الزراعي المصري ليصبح شريكاً هاماً وفاعلاً من شركاء التنمية الذي يعتمد عليهم المشروع، خاصة فيما يتعلق بدعم وتمويل أنظمة ري حديثة وبناء مراكز لعمليات ما بعد الحصاد، وإنشاء مرافق صغيرة ومتوسطة تخدم قطاع التصنيع الغذائي في مصر.

بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي المصري وشركة «أبت أسوسيتس إيجيبت» المنفذة لـ«تعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصري»