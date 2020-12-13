شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كوبري.. أطفال «الحمامصة» بالأقصر معرضون للغرق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا أهالى نجع الحمامصة، بمنطقة حوض الغابة التابعة لقرية العشي، بمركز الزيتية بشمال محافظة الأقصر، من خطورة عبور الأطفال لكوبرى صغير، تغمره مياه الترعة للوصول لمدارسهم، مما يعرض حياتهم للخطر، حيث وضع الأهالى مجموعة من قوالب الطوب الأحمر بعرض الكوبرى، حتى يتسنى للأطفال العبور للناحية الأخرى في طريق الذهاب والعودة من المنازل للمدرسة.

ويقول على أحمد، أحد أهالى القرية، إن هذا الكوبرى هو الوحيد الذي يستخدمه الأهالى للعبور للناحية الأخرى، للوصول للمدارس والزراعات وغيرها، من الأمور حيث تغمر مياه الترعة الكوبرى وتملائه بكميات كبيرة يصعب المرور من خلالها، مما يضطرنا إلى وضع مجموعة من القوالب لتسهيل عملية عبور الأطفال للمدرسة، وكثيرا ما بتعرض الأطفال للوقوع في المياه، والعودة للمنزل، وعدم القدرة على التوجه للمدرسة.

فيما قال خالد شكرى، أحد الأهالى، أن الكوبرى تغمره المياه كل ١٠ أيام بسبب مناوبة الرى للترع، ونتيجة لذلك أصبح الكوبرى خطرا على حياة الأطفال، وكذلك الكبار، موضحاً أن هذا الممشى تم إنشائه منذ أكثر من ٦٠ عاماً، والأن يخدم أكثر من ٥٠٠ أسرة، مطالبا بتدخل عاجل من كل الجهات المعنية، لحل الأزمة بعدما تقدمنا بالعديد من الشكاوى، لجميع الجهات لإنشاء كوبرى جديد دون جدوى حتى الأن.

من جانبها أعلنت الوحدة المحلية لقرية العشي، أنه ليس من سلطتها إنشاء نقاط للعبور على الترع، حيث أن هذه الإنشاءات تتطلب موافقة الرى، والتنسيق بينها وبين المحافظة، ورئاسة الوحدة المحلية لمركز الزيتية.

تلاميذ المدارس بشمال الاقصر

تلاميذ المدارس بشمال الاقصر

تلاميذ المدارس بشمال الاقصر