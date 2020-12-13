شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 737 مواطنا ضمن مبادرة «حياة كريمة» في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 737 مواطن ضمن أعمال قافلتين علاجيتين تم تنظيمهما بالمجان بمركزي الخارجة وباريس، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وأوضح أن القافلة الأولى جرى تنفيذها في الوحدة الصحية بقرية فلسطين بمركز الخارجة والمقيمين بها والقرى المجاورة، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 325 مواطنًا على مدار يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، بينما جرى تنفيذ القافلة الثانية بمقر الوحدة الصحية لقرية جدة بمركز باريس وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 412 مواطنًا على مدار يومي 9 و10 ديسمبر الجاري.

وأكد أن القافلتان تضمنت تخصصات الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.

واشار إلى أن القوافل الطبية مستمرة لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بكافة مناطق الوادي الجديد ،وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة ،بالاضافة إلى التنسيق مع مختلف الجامعات والهيئات لايفاد القوافل الطبية إلى الوادى الجديد.