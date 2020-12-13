شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لطلاب جامعة بنها بمدينة العبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز اللغات الأجنبية بجامعة بنها دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لطلاب الجامعة بمدينة العبور.

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الدكتورة إيمان عبدالحق، عميد كلية التربية، مدير مركز اللغات بجامعة بنها، والدكتور كريم الدش، المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور.

وقالت «عبدالحق»، في بيان صحفي الأحد، إن التعاون يأتي في إطار سياسة الجامعة التي تهدف إلى المشاركة المجتمعية، حيث يتيح هذا البروتوكول دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لطلاب البرامج الخاصة بالعبور وكذلك المهتمين من خارج الجامعة بمدينة العبور.

من جانبه أكد الدكتور كريم الدش أن مقر الجامعة بالعبور سيقوم بتوفير القاعات المناسبة وتقديم الدعم اللوجستي للبرامج التدريبية التي ينظمها مركز اللغات الأجنبية لخدمة طلاب الجامعة واهالي مدينة العبور.