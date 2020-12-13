شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لطلاب جامعة بنها بمدينة العبور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ينظم مركز اللغات الأجنبية بجامعة بنها دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لطلاب الجامعة بمدينة العبور.
جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الدكتورة إيمان عبدالحق، عميد كلية التربية، مدير مركز اللغات بجامعة بنها، والدكتور كريم الدش، المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور.
وقالت «عبدالحق»، في بيان صحفي الأحد، إن التعاون يأتي في إطار سياسة الجامعة التي تهدف إلى المشاركة المجتمعية، حيث يتيح هذا البروتوكول دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لطلاب البرامج الخاصة بالعبور وكذلك المهتمين من خارج الجامعة بمدينة العبور.
من جانبه أكد الدكتور كريم الدش أن مقر الجامعة بالعبور سيقوم بتوفير القاعات المناسبة وتقديم الدعم اللوجستي للبرامج التدريبية التي ينظمها مركز اللغات الأجنبية لخدمة طلاب الجامعة واهالي مدينة العبور.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
121,089
-
تعافي
104,710
-
وفيات
6,898
كانت هذه تفاصيل خبر دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لطلاب جامعة بنها بمدينة العبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.