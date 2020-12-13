شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «أوقاف المنيا» يتفقد المساجد والمباني الإدارية لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف في المنيا، بجولة مرورية لمقرات الإدارات الفرعية، ومنها قطاع 6 أكتوبر، لمتابعة الأقسام والاطمئنان على سير العمل، وتفقد إدارة المنيا القديمة والمخازن، وإدارة سمالوط.

يأتي ذلك في إطار الوقاية من وباء كورونا المستجد، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

واطمأن «سلامة» خلال الجولة على سير العمل وانتظامه، ووجه باتباع تعليمات الوزارة في الفترة الأخيرة، والإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء كورونا.