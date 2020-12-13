شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر تفعيل الشراكة بين الجمعيات والحكومة للتصدى لجائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان "تفعيل الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والحكومة في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا"، بحضرر الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتورعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة للمجتمع الأهلى.

يأتى ذلك فى ظل نجاح وزارة التضامن الاجتماعي في العمل على مساعدة ملايين الأسر خلال فترة جائحة كورونا، بجانب صرف المساعدات النقدية لما يقرب من 3.6 مليون أسرة شهريا .

ومن المقرر أن تستعرض الدكتورة نيفين القباج، ما نفذته الوزارة من جهود للأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم تنفيذ مشروع "2 كفاية"، والذى يأتى فى إطار البرنامج القومى لتنظيم الأسرة وتحقيق التنمية المجتمعية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

وأكدت نيفين القباج أن المشروع مستمر فى تنفيذ حملات طرق الأبواب وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الاهلية الشريكة مع اتخاذ المثقفات المجتمعيات كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتة الى أن الوزارة من خلال مشروع "2 كفاية" تعمل على دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة مشكلة الكثافة السكنية، مشددة على أن أهم محورين لحل المشكلة هما التوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم العيادات .