شكرا لقرائتكم خبر عن الأنباء: طيران الكويت يمنح "مصر للطيران" الضوء الأخضر لتشغيل رحلات عودة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الأنباء الكويتية من مصادر مسؤولة إن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتى، أرسلت كتابا إلى شركة مصر للطيران يفيد بأنه لا مانع لدى الكويت في بدء تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر، وذلك في خطوة أولى لبدء التشغيل في الوجهتين ذهابا وعودة بعد تجهيز الاشتراطات والإجراءات الصحية الخاصة بالفحوصــات والحجر المؤسسي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت المصادر إن رد «الطيران المدني الكويتى» يعتبر خطوة مهمة لبدء تشغيل الرحلات المباشرة بين البلدين قريبا، وكرد رسمي على الكتاب الصادر من شركة مصر للطيران.

وتوقعت المصادر أن يتم التنسيق بين الجانبين الكويتي والمصري لتحديد موعد تشغيل رحلات العودة خلال الأيام المقبلة.