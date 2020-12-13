القوى العاملة تعلن توفير 225 فرصة عمل وتحصيل 12 ألف جنيه مستحقات مصرى بميلانو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، فى توفير 225 فرصة عمل داخلية، وتحصيل مستحقات مواطن مصرى بلغت 670 يورو، أى ما يوازى 12 ألفا و 663 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا فى هذا الخصوص عبر مكتب التمثيل العمالى بميلانو، أشار فيه الملحق العمالى مجدى حسنين رئيس المكتب إلى أنه خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، إلى أنه تسوية 39 شكوى وديا للعمالة المصرية مع أصحاب الأعمال، وإحالة شكوتين للقضاء، وما زال هناك 47 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 88 شكوى.

وكان وزير القوى العاملة، قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وتابع الملحق العمالى، إن إجمالى الزيارات واللقاءات الاستشارات التى قام بها بنحو 339، منها 240 استشارة عمالية، و8 لقاءات، بالإضافة إلى 82 زيارة ميدانية، و9 للجهات الحكومية لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا.