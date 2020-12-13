شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب إشارة ضوئية لذوى الاحتياجات بجسر السويس.. استجابة لـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل القارئ حسن منصور أحمد عبر خدمة صحافة المواطن "باليوم السابع"، صورا توضح استجابة محافظة القاهرة لتركيب إشارة ضوئية جديدة أمام مركز المكفوفين بشارع جسر السويس.

وقال القارئ: "شكرا لليوم السابع على استجابة محافظ القاهرة لتركيب إشارة ضوئية جديدة أمام مركز المكفوفين بشارع جسر السويس، مؤكدا وجود (زرار) إلكترونى بها يقوم مسئول الأمن بالمركز بتشغيله لتتوقف السيارات كما هو موضح بالصور عند عبور أحد المواطنين المكفوفين بدلا من تعديته الشارع وأصحابه، وجاري الآن رسم خطوط عبور المشاة".

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا "التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365".