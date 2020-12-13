شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 640 شابا فى سوهاج وتنفيذ 6 دورات تدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 640 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 15 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 134 فرصة عمل، منها 9 فرص لذوى القدرات الخاصة.

وأضاف سعفان، في بيان اليوم، أن المديرية تقوم حاليا بتنفيذ 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهنى فى سوهاج وطهطا، على عدد من المهن التى يحتاجها سوق العمل وهى : السباكة الصحية، وكهرباء المنازل، والتفصيل والحياكة، والمشغولات اليدوية .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 758 منشأة دورى وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 21 محضراً، وعمل 6 ندوات توعية فى مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وندوتين فى مجال المفاوضة الجماعية، و 4 ندوات فى مكافحة السموم البيضاء، وندوتين فى مجال زيادة الإنتاج، و 14 ندوة أخرى فى مجال عمل المرأة والتوعية السكانية، فضلاً عن القيام بـ 5 حملات تفتيشية على عمالة الأطفال، وعقد ندوتان توعية فى نفس المجال .

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية - فى تقريره للوزير- عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي، أنه تم صرف 218 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 101 عاملا منهم 138 ألف جنيه منح مواليد لـ 96 عاملا، و 48 ألف جنيه لـ 16 عاملا منحة زواج، و 32 ألف جنيه منحة وفاة لـ 16 عاملا .

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 388 عاملا بإجمالى 61 ألفاً و 651 جنيه، فضلاً عن تسجيل 294 عاملا غير منتظم جديداً بالمنظومة، وتم استخراج كارنيهات لهم.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 655 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 9 شكوى، وإحالة 2 شكوى للقضاء، وتبقى 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وتم حفظ شكوتين.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 253 منشأة، وإعادة التفتيش على 322 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 89 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لــ 227 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التى تم إنذارها بها، فضلاً عن بحث 12 شكوى وإعادة التفتيش على 3 شكاوى أخرى .

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 538 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .