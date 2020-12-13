شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعقد امتحانا تجريبيا لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه من المقرر عقد امتحان تجريبى لطلاب الثانوية العامة دفعة العام الدراسى الحالى 2020/2021، بعد إجازة نصف العام الدراسى.

وقالت مصادر مسئولة، إن الهدف من الامتحان التجريبى الذى سيعقد فى جميع المواد تدريب الطلاب على أسلوب الامتحان الإلكترونى وطريقة الأسئلة ليطمئنوا قبل أداء الامتحانات الأساسية التى تنطلق فى يونيو المقبل.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن التعديلات التى أجريت على قانون التعليم، تأتى فى إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتى ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولاسيما مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرا مُلحًا وضروريًا وحتميًا، انطلاقًا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة فى أسواق العمل العالمية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن تعديلات قانون التعليم الجديدة المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمى سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوى العام القادم، بعد إقراره النهائى من مجلس النواب والذى سيتم العرض عليهم فى الدورة الجديدة، مشيرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسى 2021/2020، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات، وليس وفق المجموع التراكمى المقر بتعديلات قانون التعليم وقواعد امتحانات الثانوية العامة.