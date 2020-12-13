شاكر: 1.5 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالقاهرة خلال 6 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن إجمالي الاستثمارات في نطاق قطاعات شبكات القاهرة والذي يبلغ عدد مشتركيها حوالي (1.7) مليون مشترك خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020 بلغ حوالي 1.5 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ أعمال توسعات وإحلال وتجديد لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال تلك الفترة.

وأضاف الوزير في تصريح له الأحد، أن أعمال التطوير شملت تركيب محولات قدرات مختلفة بواقع 675 محولا، وتركيب صناديق جهد منخفض بعدد 1185 صندوقا، ومد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالي أطوال 1210 كيلومترات، ومد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالي أطوال 625 كيلومترا، وتدوير محولات قدرات مختلفة بعدد 870 محولا، وإحلال وتجديد صناديق جهد منخفض بواقع 1445 صندوقا.

وأوضح أنه تم إحلال وتجديد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالي أطوال 965 كيلومترا، وإحلال وتجديد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالي أطوال 340 كيلومترا.

وأكد الوزير أن الشركة، بجانب الاهتمام الكبير بعمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء (بأعمال مدنية – ومنظومات رقمية مميكنة)، فإنها تعمل على تسريع الإجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد بالإضافة إلى تطوير مراكز خدمة العملاء، حيث تم تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال استحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع الخدمات وذلك عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد في نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله.

وأشار إلى أنه تم تطبيق ذلك النظام في جميع إدارات الشركة بعدد (50) إدارة فرعية، وتم مراجعة التوقيتات الزمنية بأداء جميع الخدمات التي تقدمها الشركة والتي تم الاتفاق عليها مع الشركة القابضة وباقي شركات التوزيع، كما تم إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين بقطاعات شبكات القاهرة بمدينة المعادي لخدمة المستثمرين فقط وذلك لإنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع استثماراتهم في نطاق الشركة وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى، حيث تم تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي لتصبح (18) يوما.

وحول برنامج القراءة الموحد والذي يهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة لمطابقتها بالقراءة، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه تم تفعيل البرنامج في جميع إدارات الشركة بعدد (50) إدارة فرعية .. مشيرا إلى أن عمليات السداد الإلكتروني (خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020) للعدادات الميكانيكية والرقمية في نطاق عمل الشركة بلغت 2,2 مليون عملية سداد بإجمالي حوالي 580 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار (خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020)، أوضح الدكتور محمد شاكر أنه تم تحصيل مبلغ وقدره حوالي 1 مليار جنيه لكمية طاقة كهربية تقدر بـ260 مليون كيلو وات ساعة بقطاعات شبكات القاهرة، ويجرى تكثيف حملات التفتيش على سرقات التيار.

وشدد على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.