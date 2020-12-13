ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع بالقاهرة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، تخصصوا في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع". بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب 3 حوادث، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها (مبالغ مالية – مشغولات ذهبية – مضبوطات أخرى) بمساكنهم ولدى عميلهم (صائغ). تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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