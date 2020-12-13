شكرا لقرائتكم خبر عن «برلماني» يدشن اتحاد للشباب لحل مشاكل القرى في قليوب والقناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عادل عامر، عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب والقناطر الخيرية، لقاءً شبابيًا حضره ممثلين عن بعض القرى، دشن «عامر» خلال اللقاء اتحاد للشباب بقرى مدينتى قليوب والقناطر هدفه حث الشباب في كافة ارجاء المدينتى على الخدمه المجتمعيه والمشاركة في حل مشاكل بلادهم.

وقال «عامر» عبر صفحته الرسميه «فيس بوك»، إنه سيتم تشكيل فريق عمل من كل قرية مكون من ٥ شباب محبين ومهتمين بالشأن العام لحصر أبرز وأهم مشاكل قراهم والسعي جنبًا إلى جنب النائب في حلها.

وأكد عضو مجلس النواب أن تلك الفكرة تم تنفيذها خلال الدوره البرلمانية الماضية، وحققت نجاح ملحوظ في القرى التي تفذت فيها الفكرة من خلال حل مشاكلها القديمة، والتي حملها أفراد فريق القرية، حيث قام كل فرد بتحمل السعي بملف معين خلال الخمس سنوات الماضية، وعلى سبيل المثال لا الحصر قرى باسوس والخرقانية وشلقان وآخرون.

لذلك سعى «عامر» مجددًا لتعميم هذا النموذج في برلمان 2020 وخصوصًا بعد التعديل الجديد، وإضافة قليوب إلى القناطر الخيرية إيمانًا بأهمية تمكين الشباب لأنهم هم قادة الغد، فكان ولابد من الاستفادة من توظيف حيويتهم وقدراتهم لتحقيق مزيدًا من التقدم في الملف التنموي.