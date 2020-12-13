شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الندوات الإرشادية عن الري الحقلي في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم البدء في تنفيذ وعقد ندوات إرشادية عن تطوير الري الحقلي، بداية من الأحد، ولمدة أسبوع في إطار توجيهات، وزير الزراعة، السيد القصير، واللواء محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط.

وقال إنه تم عقد الندوة الأولى، اليوم الأحد، بقرية المنيرة بمركز الخارجة، بحضور المزارعين، والمهندسين والمشرفين الزراعيين والمهتمين بالزراعة وزيادة انتاجية المحصول، وشملت تطوير الري الحقلي والهدف منه وفوائدة ومميزاته.

جاء ذلك بحضور وفد من الأستاذة المتخصصين، بوزارة الزراعة ومركز البحوث، برئاسة الدكتورة عبير أبوالمجد، مسؤول الإرشاد والتدريب ووحدة تطوير الري.

وأضاف أن الندوات تشمل، قرية ناصر، ومنطقة البليدة وومنطقة آبار الخارجة ١،٢ بمركز الخارجة، ومركز باريس وقري ١،٢،٣،٤ بدرب الأربعين، وكذلك مناطق موط وقرى أسمنت والمعصرة بمركز الداخلة، ومركز الفرافرة والقرى التابعة له.