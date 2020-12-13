شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعلن انطلاق برنامج «تعزيز المواطنة» في قرية البرشا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مراكز محافظة المنيا تواصل فعاليات برنامج «تعزيز المواطنة»، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية، والذي تم إطلاقه بعدد من القرى الأكثر احتياجاً، موزعة على مراكز المحافظة، بالتوازي مع تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف أن الفعاليات انطلقت اليوم بقرية البرشا بمركز ملوي في اطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد الاحتياجات الفعلية بالقرية.

قال مندى عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية ستشارك في الفعاليات من خلال مركز شباب البرشا والمقام على 5 أفدنة، حيث ستنظم المديرية على مدار أسبوع مسابقة فنية بعنوان المواطنة وقبول الآخر ودورة في المشغولات اليدوية ومعسكر عمل للنظافة والتشجير وأعمال الدهانات، كما سيجري تنظيم قوافل رياضية من خلال مسابقات في المعلومات العامة، توزع خلالها جوائز على الفائزين وكذلك دورة رياضية تشارك فيها الفرق الرياضية بالبرشا والقري المحيطة بها.

من جانبه، أوضح ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المديرية ستشارك في الفعاليات من خلال عدد من الجمعيات الأهلية والتي تعمل بالقرية، وسيتم توزيع لحوم وكراتين مواد غذائية وملابس للأطفال وبطاطين على الاسر الأكثر احتياجا من خلال جمعية الاورمان والهلال الأحمر، كما سيجري تنظيم قافلة لعلاج مرضي العيون.

وقال محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أنشطة المديرية ستبدأ من خلال طابور الصباح وكلمة إذاعية عن الولاء للوطن، ومسابقة بين الطلاب بإدارة ملوي التعليمية، كما تتضمن الأنشطة ندوة عن التسامح وورشة عمل عن درء الفتنة، ومسرحية حول المواطنة ونشيد وطني، ودوري كرة قدم على مدار الأسبوع، وأعمال فنية وسيتم عرض فيلم حول المواطنة، وتوزيع جوائز على أكثر الطلاب تفاعلا.

وأعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه جاري تنظيم قوافل تموينية، مكونة من 6 سيارات محملة بجميع السلع والمواد الغذائية التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، مؤكداً على استمرار ارسال السلع والمواد الغذائية وفتح العديد من منافذ البيع على مدار الأسبوع.

البرشا - ملوي - المنيا

البرشا - ملوي - المنيا

البرشا - ملوي - المنيا