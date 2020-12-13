شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معارض فنية ضمن فعاليات مؤتمر الفنون التشكيلية والعولمة بفنون الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان الدكتور أحمد عرابى، رئيس المؤتمر السادس للفنون التشكيلية المقام بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، إن المؤتمر يضم سبعة من المعارض الفنية التي تقام في قاعات الكلية، وتتناول أفكارا ورؤى جديدة.

٧ معارض فنية بفنون الاقصر

وأضاف أن المؤتمر يضم 7 معارض فنية تقام ضمن برنامج المؤتمر السادس للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع «الفن والاتصال في سياق العولمة»، والذي انطلقت فعالياته أمس السبت، بمشاركة 100 باحث وأكاديمي وفنان تشكيلي، ينتمون إلى 10 جامعات عربية بكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن والعراق، يناقشون على مدار ثلاثة أيام 60 بحثا لعدد 74 باحثا؛ تتناول قضايا الفنون التشكيلية وتفاعلاتها مع العولمة.

٧ معارض فنية بفنون الاقصر

معرض الفنانة الدكتورة داليا صالح، الذي يحمل عنوان: «سينوجرافيا.. تجارب في مسرح الثقافة الجماهيرية» ومن خلاله تربط الأعمال الفنية بالمعرض بين المسرح والفنون التشكيلية. وتقدم الفنانة منى حمدي حسن معرضا بعنوان: «ملامح زمن».. وترى أن معرضها بمثابة محاولة لإعادة صياغة بورتريهات الفيوم الشهيرة، والتي تشتهر بملامح الحزن البادية على تفاصيلها، والتي كانت تلصق على وجوه المومياوات في القرنين الأول والثاني فيما تقدم الفنانة إنجي علاء الدين، معرضا بعنوان «مقبرة ريبودو – المقابر الكاثوليكية» وتدور الأعمال الفنية بداخله حول موضوع الوداع وما يحدثه من أحزان وآلام لدى البشر، وطقوس الجنازة لدى الطائفة المسيحية الكاثوليكية، موضحة انبهارها بـ «الكوتيفات الفنية» داخل الكنيسة الكاثوليكية، وملابس القساوسة، والتابوت والمبخرة، «الموتيفات» المرتبطة بالمقابر الكاثوليكية في العالم.

٧ معارض فنية بفنون الاقصر

بينما أعلن الفنان الدكتور محمد حسن عبدالله أن لوحات المعرض تدور حول «الحوار بين الأشكال الهندسية، مثل المثلث والمربع والمستطيل، والزاوية التي تظل هي المنظم العام للتكوين»، فيما تقدم الفنانة إسراء عبدالله منصور معرضا بعنوان: «همسات في صمت». وخلال أيام المؤتمر تقدم الفنانة أسماء محمد سعد معرضا بعنوان «لغات بصرية» والتى أكدت أن المعرض يعد بمثابة بحث بصري يتناول ملامح حضارات مختلفة، قد تتصارع وتتقاطع فنيا، وقد تتناغم وتتواصل أحيانا. وأضافت أن تجربة المعرض تعكس تناولها للقيم الفكرية والبصرية للتراث الإنساني، ومسألة تشابك الحضارات وصراعاتها في تصور فني تستخدم فبه آليات التصوير، وتكنيكات جرافيكية مبتكرة.

كما تقدم الفنانة الدكتورة إيناس ضاحي، معرضا بعنوان «رؤية تشكيلية قصصية لتاريخ قرية شطب، بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، فيما يقدم الفنان الدكتور محمد حسن عبدالله، معرضا يتناول دور برنامج «الاسكتش اب» في إثراء التكوين لوحات التصوير.