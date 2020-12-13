شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الاسكندرية» تنذر 9 طلاب لعدم التزامهم بـ«الكمامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صبحى محمد سلام، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الاسكندرية بالشاطبى، أن ادارة الشؤون القانونية وجهت انذارات لـ9 طلاب وطالبات بالكلية، لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعدم ارتداء الكمامة أثناء تواجدهم داخل الكلية.

وأضاف «سلام»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن القرار يأتى في ضوء اهتمام الجامعة بالتطبيق الأمثل لقواعد الوقاية من عدوى الفيروس المستجد ومكافحته وتطبيق السلامة والصحة المهنية في كلية الزراعة.

وأشار إلى أن الطلاب الـ9 لم يلتزموا بالاجراءات الاحترازية بعدم ارتداء الكمامة طبقاً للقرار رقم 126 من قانون العقوبات التأديبية للمجلس الأعلى للجامعات، وقانون تنظيم الجامعات، مشيراً إلى انه في حالة تكرار هذا التصرف سيتم فصلهم من الكلية لمدة اسبوع إلى 4 اسابيع على حسب الحالة.+