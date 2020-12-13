شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دكتوراة: «التويا والعرعر» يعالجان التهاب المفاصل والروماتويد والربو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت رسالة دكتوراة حديثة، عن أن أعشاب التويا والعرعر، يمثلان اهمية طبية واقتصادية كبيرة، حيث يعدان مصدر لكثير من المواد الفعالة وكذلك مصدر مهم للزيوت الطيارة ذات الاستخدامات الشعبية الواسعة لعلاج الكثير من الأمراض خاصة الروماتويد والتهاب المفاصل والربو.

وقالت صاحبة الرسالة، الدكتورة ريهام سعيد محمد محمد درويش، المدرس بقسم العقاقير بكلية الصيدلة بجامعة الاسكندرية، والحاصلة على جائزة أفضل رسالة دكتوراه في العلوم الأساسية والمتداخلة للعام 2020 أمس، أن رسالتها تضمنت استخدام طرق تحليلية عدة منها كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة وكروماتوجرافيا الغاز للتنميط الكيميائى للمستخلصات والزيوت المستخلصة من تلك النباتات، وايضا تم تقييم بعض التأثيرات الحيوية للمستخلصات والزيوت الطيارة استخدام الطرق الإحصائية من أجل تعريف المواد الفعالة المسئولة عن تلك التأثيرات الحيوية، ويمكن استخدام هذه الطرق التحليلية في مصانع الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية من أجل تقييم منتجات تلك النباتات.

وأوضحت «ريهام»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن هناك جهات عديدة مستفيدة من الإنتاج العلمي لرسالتها من بينها وزارة الصحة ومصانع وشركات الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، حيث يمكن استخدام المواد الفعالة المفصولة من تلك النباتات وأيضا الزيوت الطيارة كنواة لأدوية جديدة ذات تأثيرات طبية مختلفة بالاضافة لتصدير تلك الزيوت والمكملات الغذائية للدول المجاورة.

وعن رسالتها قالت أنه تم استخلاص 4 أبحاث منها ونشرها في دوريات علمية ذات مستوى رفيع في مجال العقاقير والنباتات الطبية.

ومنحت جامعة الإسكندرية جائزة الدكتور عبدالرحمن الصدر، والتي تمنح من خلال معهد الدراسات العليا والبحوث تقديراً لأفضل رسالة دكتوراه في العلوم الأساسية والمتداخلة كل عامين إلى الدكتوره ريهام سعيد محمد، ويرجع تاريخ إنشاء الجائزة إلى عام 1984 كأحد توصيات المؤتمر الدولي للكيمياء الضوئية والبيولوجيا الضوئية الذي عقد في يناير 1984 برئاسة الدكتور أحمد زويل والذي نظمته لجنة دولية من كبار المتخصصين بالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا الغربية ولجنة قومية من أساتذة جامعة الإسكندرية وغيرها، وأوصت اللجنة الدولية بإنشاء الجائزة ومنحها للإنجاز العلمي المتميز في البحوث العلمية المتميزة، وتعد مصدر فخر للحاصلين عليها والجهات العاملين بها.