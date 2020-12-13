شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: غرة شهر جمادى الأولى 1442هـ فلكيا الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد سوف يولد هلال شهر جمادى الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السادسة والدقيقة 17 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنيـــن 29 من ربيــع الآخــر1442هـ الموافق 14/12/2020م (يوم الرؤية).

وأضاف الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، بأنه سوف يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، مراكش وفاس بالمغرب، ولاجوس بنيجريا.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 9 دقائق، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 10 دقائق)، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (2 الى 18 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الثلاثاء 15/12/2020م هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1442هـ، وتكون غــرة شهـر جمادى الأولى 1442هـ فلكياً يوم الأربعاء 16/12/2020م.