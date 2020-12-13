اليوم.. اجتماع بين رئيسي "الأعلى للإعلام والإعلام الرياضي" للبت في الاستقالات واختيار الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال أسامة أبوزيد رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيجتمع اليوم مع كرم جبر رئيس المجلس للبت في عدد من الموضوعات الهامة.

وأضاف أبوزيد لمصراوي، أن الاجتماع يتناول البت في استقالة ٣ من أعضاء اللجنة الذين تقدموا بها أمس، وبحث الأسماء الجديدة التي من المقرر أن تنضم لعضوية اللجنة بدلا منهم.

وتقدم 3 أعضاء لجنة ضبط الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهم كمال الدين رضا، وسامي عبد الفتاح، وصلاح دندش، باستقالتهم من عضوية اللجنة لكرم جبر رئيس المجلس، احتجاجًا على عدم تفعيل دور اللجنة، وبسبب ما اعتبروه تهميشًا لدورها في عدد من القرارات والفعاليات التي تم تنظيمها.

من جانبه، قال سامي عبد الفتاح، أحد أعضاء اللجنة المستقيلين، أنه تقدم باستقالته ومعه عضوان آخران هما كمال الدين رضا، وصلاح دندش، بعدما وجدوا أن الفترة القادمة تحتاج لأشخاص جدد، فضلاً عن تجميد عمل اللجنة خلال الفترة الماضية.

وأضاف عبد الفتاح لمصراوي: "ربما تم تجميد عمل اللجنة في الوقت الذي بذلنا فيه مجهودًا كبيرًا، و نظمنا ندوة "لا للتعصب"، لكن وجدنا أن الأمور تسير بشكل عكس ما كنا نرغب أو نتوقع"، مشيرًا إلى أنه لم يتلق حتى الآن أي قرار بقبول الاستقالة من رئيس المجلس أو عدمه.