​تبدأ اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال موجة عدم استقرار الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي تبدا من اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل والتي جاءت على النحو التالي:

الأحد 13 ديسمبر:

- ارتفاع الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية لتكون أعلى من المعدلات بحوالي 3 إلى 4 درجات.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

الاثنين:

- انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تصل لـ4 درجات لتعود إلى معتدلتها الطبيعية.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري وخليج العقبة والسواحل الشرقية.

- نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

الثلاثاء:

انخفاض آخر في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

- نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية والشرقية.

الأربعاء:

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.



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