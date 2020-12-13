95% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة حيازة الكلاب المفترسة دون ترخيص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه " الخليج 365" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة حيازة الكلاب المفترسة دون ترخيص، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة حيازة الكلاب المفترسة دون ترخيص. وأيد 95% من القراء مطالب تغليظ عقوبة حيازة الكلاب المفترسة دون ترخيص، بينما عارض 5% من القراء مطالب تغليظ عقوبة حيازة الكلاب المفترسة دون ترخيص.

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