شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محاور مبادرات التوعية بخطورة تعاطى المخدرات بروضة السيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة بمنطقة "روضة السيدة"، لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن مبادرات التوعية عن خطورة المخدرات بمنطقة روضة السيدة في نقاط محددة.

المبادرة فى إطار خطه الوزارة لتنفيذ برامج توعوية عن خطورة الإدمان فى كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومى

مبادرات التوعية تستهدف الوقاية من الإدمان وزيادة الوعى بين الأهالي خاصة الشباب والمراهقين.

يتم التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى.

تعتمد المبادرة على التواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بمنطقة روضة السيدة من خلال حملات طرق الأبواب لتوعيتهم بخطورة المشكلة.

يتم تقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأي حالة إدمان مجانا .

استفادة 509 أسر بمنطقة روضة السيدة من برامج التوعية خلال ثلاثة أيام من تنفيذ المبادرة بمتوسط الأسرة 5 أفراد.

يتم تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الشباب من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض.

15 شابا من سكان المنطقة تقدموا للعلاج من الإدمان ويتم إحالة الحالات المرضية لتلقى العلاج بمستشفيات الخط الساخن بالصندوق مجانا وفى سرية تامة .

إطلاق قوافل توعوية متنقلة تستهدف الشباب في الشوارع الرئيسيّة وأيضا العاملين بالمحلات التجارية للتوعية بأضرار المخدرات.