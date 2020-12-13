شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: مراقبة مناسيب المياه بمحطة طلمبات سهل جنوب بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى الانتهاء من تركيب وتثبيت مواسير وكابلات الأمام والخلف لمحطة طلمبات سهل جنوب بورسعيد وذلك لرصد المناسيب لحظيا للمحطة وذلك تنفيذًا لتكليفات الوزارة بتغطية المحطات الحرجة بأجهزة الرصد.

أوضح الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات أن المنظومة المتطورة للرصد الآلي (التليمتري) ترتكز على تدفق البيانات من (250) محطة رصد تنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على إمتداد شبكتي الري والصرف لكامل رقعة الجمهورية، وهذه المنظومة أثبت نجاحها كأداة فعالة في توفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة توضح حالة سريان المياه في المجاري المائية من خلال توفير البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري في مختلف محافظات مصر، وذلك بإستخدام أحدث تكنولوجيات نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء وبدون أدني تدخل للعنصر البشري.

وأضاف إبراهيم أن تشغيل المنظومة يأتى في إطار جهود الدولة ووزارة الموارد المائية والرى بتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية، وترشيد إستخدامها وتلبية احتياجات قطاعات الدولة من المياه حيث تساهم منظومة التيليمتري بفاعلية في مواجهة التحدي المائي بتقنين التصرفات وترشيد استخدام المياه.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ببذل فائق الجهد لضمان إستمرارية تشغيل المنظومة الآلية للرصد والاتصال (التليمتري)، مع تشكيل وتفعيل أداء غرفة عمليات لمراقبة تشغيل المنظومة لضمان استمرارية تدفق مُخرجات المنظومة لتوفير بيانات إدارة المياه بصورة لحظية لمتخذي القرار ومسئولي توزيع المياه على مستوى الجمهورية لإمكان اتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب، مع مراقبة مناسيب المياه للتأكد من وصول المياه لنهايات الترع وعدالة توزيع المياه بين مختلف قطاعات المستخدمين.