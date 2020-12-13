محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
قال جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إن هناك عدد من الحالات التي تستوجب قيام المستهلك بالإبلاغ عنها لشركة الكهرباء، لما يترتب عليها من نتائج.
وأضاف الجهاز، في بيان له اليوم السبت، أن أهم هذه الحالات هي كالآتي:
1- حدوث عطل أو ماس في العداد.
2- زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك.
3- في حالة تغيير نوع النشاط من منزلي إلى تجاري أو العكس.
4- اكتشاف سرقات الكهرباء سواء من العداد الخاص بالمشترك أو غيره.
كانت هذه تفاصيل خبر "توجه للشركة المسئولة فورًا".. مرفق الكهرباء: 4 حالات على المشترك الإبلاغ بها فور وقوعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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