​"توجه للشركة المسئولة فورًا".. مرفق الكهرباء: 4 حالات على المشترك الإبلاغ بها فور وقوعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إن هناك عدد من الحالات التي تستوجب قيام المستهلك بالإبلاغ عنها لشركة الكهرباء، لما يترتب عليها من نتائج.

وأضاف الجهاز، في بيان له اليوم السبت، أن أهم هذه الحالات هي كالآتي:

1- حدوث عطل أو ماس في العداد.

2- زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك.

3- في حالة تغيير نوع النشاط من منزلي إلى تجاري أو العكس.

4- اكتشاف سرقات الكهرباء سواء من العداد الخاص بالمشترك أو غيره.

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