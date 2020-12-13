حدث ليلاً| إصابات كورونا تتجاوز الـ 3 ملايين في الوطن العربي وحقيقة اختفاء طالبة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي

زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104710 حالة حتى اليوم.

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السيسي يوجّه بإجراء عملية لطفلة تعاني من ثقب في القلب

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إجراء عملية جراحية للطفلة (ميرا .م.ا) بعد مناشدة ذويها لتدخل الرئيس لسرعة علاجها على نفقة الدولة.

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الأمن يكشف حقيقة اختفاء طالبة بأسيوط

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة تغيب طالبة جامعية عن منزلها بأسيوط وتبين ترك منزلها لاقامه مع حبيبها تمهيدا لزواج بعد سوء معاملة اسرتها لها .

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السياحة: قرارات مرتقبة لإغلاق وإلغاء تراخيص 8 منشآت مخالفة

أعلنت وزارة السياحة والآثار، إيفاد قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة، لجان سرية للمرور على المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريات والتي سبق وأن صدر بحقها قرارات وزارية بالغلق الإداري خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك للتأكد من تنفيذها لهذه القرارات.

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كورونا عربياً: الإصابات تتجاوز 3 ملايين.. والمغرب يقترب من 400 ألف حالة

سجّل منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجد في الدول العربية، 14 ألفاً و205 حالة جديدة، يوم أمس السبت، جاوز معها الإجمالي 3 ملايين حالة، ووصل إلى 3 ملايين و8 آلاف و427 إصابة مؤكدة، في حين حصد الوباء أرواح 283 شخصاً جديداً، وصل معها عدد الضحايا إلى 51 ألفاً و807 حالة وفاة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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عوض تاج الدين عن لقاح سينوفارم: تم تجربته على مليون شخص بالصين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن التأكد من الآثار الجانبية للأدوية الجديدة قد يستغرق عدة سنوات، والعقار الصينى تم إجراء عدة تجارب سريرية عليه في عدة دول ومنها مصر وبالتأكيد عرض على اللجنة العلمية المصرية، وهذا اللقاح تم تجربته على مليون شخص بالصين.

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إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في بني سويف

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، في مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بقرية ملاحية حسن سليم، التابعة لمركز ومدينة ببا، جنوب بني سويف.

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"بابي مفتوح على طول".. البابا تواضروس يكشف أصعب لحظاته منذ توليه منصب البطريرك

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أصعب اللحظات التي مر بها أثناء توليه منصبه البطريركي بالكنيسة الأرثوذكسية.

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"متعودة تهرب".. كواليس مصرع فتاة سقطت من الرابع بالهرم

اعتادت الهروب من المنزل فظنت أن الأمر بات سهلا. لم تدر ذات الـ19 سنة أنها ستدفع حياتها ثمناً لإحدى تلك المحاولات.

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بسبب "كورونا".. غلق عيادات مستشفى السادات في المنوفية

قررت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، السبت، غلق جميع العيادات في مستشفى السادات العام، ونقلها إلى الواحدات الصحية بدائرة المركز، على يوزع العمل فيها على مدار الأسبوع.

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بايدن: واشنطن ستعود إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد 39 يومًا

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد 39 يومًا، أي بعد يوم واحد من توليه الرئاسة الأمريكية رسميا.

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أولى الدفعات من لقاح فايزر/بايونتيك تصل إلى مراكز التلقيح بأمريكا الاثنين المقبل

تصل صباح الاثنين المقبل، أولى الدفعات من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد-19 الذي أعطي الجمعة الماضية، الضوء الأخضر في الولايات المتحدة، إلى مراكز التلقيح التي ستباشر فورًا بإعطاء اللقاح للأميركيين.

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وقفة احتجاجية أمام منزل المحقق في انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بمحاسبة الجميع

نفذ عدد من المحتجين اللبنانيين وقفة احتجاجية، مساء السبت، أمام منزل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان في منطقة الأشرفية في بيروت، للمطالبة بمحاسبة الجميع.

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الأمم المتحدة تدعو العالم لإعلان "حالة الطوارئ المناخية"

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع الدول على إعلان "حالة الطوارئ المناخية" اليوم السبت، في قمة تتزامن مع الذكرى الخامسة لاتفاق باريس للمناخ.

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المملكة المتحدة تسجل 21 ألفا و502 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المملكة المتحدة 21502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء .

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مصادر: مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي "مازالت صعبة للغاية"

لا تزال المحادثات جارية في بروكسل، بشأن مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ، لكنها "لا تزال صعبة للغاية"، بحسب مصادر مقربة من دوائر التفاوض البريطانية مساء اليوم السبت.

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احتجاجات في فرنسا للأسبوع الثالث على التوالي ضد قانون "الأمن الشامل"

تظاهر الآلاف السبت للأسبوع الثالث على التوالي، في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية احتجاجًا على مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يعتبرون أنه "يقضي على الحريات".

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