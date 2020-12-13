حوادث الأسبوع| القبض على وزير النقل الأسبق ولحظة انهيار عقار حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مصدر: القبض على حاتم عبداللطيف وزير النقل الأسبق في عهد الإخوان

"زعلوا على موت والدتهما".. حبس متهمين بقتل شخص في مشاجرة بالإسكندرية

إنقاذ شاب من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المُنهار (صورة)

أثناء تنظيف المواسير.. العثور على جثة فتاة في "بلاعة" بالزاوية الحمراء

سيدة تغطيها الرمال.. لحظة انهيار عقار حدائق القبة (فيديو)

النيابة تأمر بتشكيل لجنة هندسية لفحص عقار حدائق القبة المنهار.. ولا ضحايا

لماذا حبست محكمة الجنح تامر أمين سنتين؟

ضبط المتهمين باختطاف طفل بالشرقية وطلب من أسرته لإطلاق سراحه

الأمن يكشف حقيقة قتل عدداً من الأطفال ودفنهم أسفل منزل بالصف

أمن الجيزة يكشف حقيقة التحرش بسودانية في إمبابة: "صديقها ضربها"

"مرض نفسي وحالة وفاة".. مصدر يكشف حقيقية "الاعتداء على مواطنين" بالإسكندرية

مباحث أكتوبر تعاين موقع الاعتداء على أيمن يونس.. ومصادر: "مفيش بلاغ"

غسل أموال وفساد وظيفي.. 3 دقائق ترصد جهود مباحث الأموال العامة خلال يوم (فيديو)

مصدر أمنى ينفي مزاعم الإخوان عن إضراب أحد نزلاء السجون عن الطعام

مصدر قضائي: إحالة قضية "أحمد حسن وزينب" لنيابة الشئون المالية والتجارية

"بعد ربطه بعمود إنارة وتصويره".. الأمن يبحث عن المتهمين بالتعدي على سارق بالقليوبية

عبر فيسبوك.. الحكم على الممرض المتهم بسب وقذف مدير مستشفى القرنة

قرار جديد بشأن المتهمة بالزنا وتصوير 73 مقطعًا إباحيًا في كفر الشيخ

ربة منزل تتهم طليقها بالاعتداء جنسيًا على طفلهما بالشرقية

إحالة 16 موظفًا بمستشفى الفشن المركزي ببني سويف للتحقيق

"بين الصرف والغرق".. أهالي "بلانة": أنقذونا من المحطة.. ومحافظ أسوان يرد

ابن خالتها.. ضبط سيدة خلال محاولتها تهريب مخدرات لمسجون في طوخ

الدقهلية| حبس مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب بسبب "طريقة اعتراضه"​