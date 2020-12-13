شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو «صيدلة كفر الشيخ» يطالبون باستخراج شهادات التخرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد عدد من خريجي كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ عام 2020، الدكتور عبدالرازق الدسوقي، رئيس الجامعة، سرعة استخراج شهادات التخرج الخاصة بهم.

وقال عدد من الخريجين لـ«المصري اليوم»: "أتممنا كامل الاختبارات في التاسع من شهر أغسطس الماضي وإلي الآن لا يوجد أي مستند رسمي دليل على الحصول على بكالوريوس الصيدلة، وهذا يمثل عائق لمعظمنا في إيجاد فرصة عمل لعدم وجود كارنيه مزاولة المهنة الذي يتطلب وجود الشهاده لاستخراجه".

وأشارو إلى أن تأخر الشهادة يؤخر من فرصة إنشاء صيدلية خاصة أو تسجيل مدير، لأنه قانوناً لن يتمكن الخريج من ذلك إلا بعد مرور عام كامل على كارنيه مزاولة المهنة، لافتين إلى أن زملاءهم في الجامعات الآخري استخرجوا كارنيه مزاولة المهنة بالفعل.