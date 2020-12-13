شكرا لقرائتكم خبر عن «مرفق الكهرباء» يوضح 4 طرق لحساب الفاتورة: «حسب الاستهلاك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بيانا أوضح خلاله طريقة حساب فاتورة الكهرباء وفقا للأسعار الحالية، مشيرا إلى أن المحاسبة تتم وفقا لحجم الاستهلاك.

وأوضح الجهاز ان هناك 4 طرق لحساب فاتورة الكهرباء الشهرية بطريقة سهلة ومبسوطة وهي:

الطريقة الأولى

استهلاك حتي 100 ك.و.س

من خلال شريحتين محاسبة تبدء من صفر حتي 100 ك.و.س

الشريحة الأولى من صفر: 50 ك.و.س بسعر 38 قرش/ ك.و.س

الشريحة الثانية من 51: 100 ك.و.س بسعر 48 قرش /ك.و.س

في حالة استهلاك أكثر 100 ك.و.س يتم الانتقال إلى طريقة المحاسبة الثانية

الطريقة الثانية

استهلاك أكثر من 100 ك.و.س

من خلال ثلاثة شرائح محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى 650 ك.و.س

الشريحة الأولى من صفر: 200 ك.و.س بسعر 65 قرش/ ك.و.س

الشريحة الثانية من 201: 350 ك.و.س بسعر 96 قرش/ ك.و.س

الشريحة الثالثة من 351: 650 ك.و.س بسعر 118 قرش/ ك.و.س

في حالة استهلاك أكثر 650 ك.و.س يتم الانتقال إلى طريقة المحاسبة الثالثة

الطريقة الثالثة

استهلاك أكثر من 650 ك.و.س

من خلال شريحة محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى 1000 ك.و.س

-من صفر: 1000 ك.و.س بسعر 118 قرش /ك.و.س

في حالة استهلاك أكثر 1000 ك.و.س يتم الانتقال إلى طريقة المحاسبة الرابعة

الطريقة الرابعة

استهلاك أكثر من 1000 ك.و.س

من خلال شريحة محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى أكثر من 1000 ك.و.س

-من صفر: أكثر من 1000 ك.و.س بسعر 145 قرش / ك.و.س