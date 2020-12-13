شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: نجاح الحرب على الإرهاب يرتكز على التعاون مع أبناء سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول، محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعدد من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأ اللقاء بكلمة ألقاها قائد الجيش الثانى الميدانى، أكد خلالها الدعم الكبير الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها المستمرة لسير عمليات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، مع الالتزام بتنفيذ كل الأنشطة التدريبية المخططة، ليظل رجال الجيش الثانى الميدانى محافظين على استعدادهم القتالى العالى لمواجهة ودحر العناصر الإرهابية وتنفيذ أى مهام قتالية قد تُسند إليهم. واستهل القائد العام للقوات المسلحة كلمته بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية فداء لمصر وشعبها، ثم نقل إلى مقاتلى الجيش الثانى الميدانى تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التى يخوضونها ودورهم البطولى فى تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب البغيض. وأشار إلى أن خطط التنمية الطموحة للدولة المصرية لابد أن ترتكز على قوة عسكرية صلبة تؤمن دائمًا بحق الشعب المصرى نحو التطلع إلى مستقبل أفضل بعيدًا عن تخريب الجماعات الإرهابية وسعيهم الدائم لترويع المواطنين الآمنين وعرقلة مسيرة التقدم والبناء، كما أشاد بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل سيناء الشرفاء والتفافهم حول القوات المسلحة، مؤكدًا أن نجاح الحرب على الإرهاب يرتكز على التعاون مع أبناء سيناء النبلاء، الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار فى سيناء.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارًا مع مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم، وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم.