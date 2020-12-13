شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتك.. تفاصيل كسوف الشمس الكلى وحقيقة إظلام الأرض غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد غدا الاثنين، مع آخر ظواهر الكسوفات والخسوفات بعام 2020 ، حيث يشهد العالم كسوف كلى للشمس الاثنين 14 ديسمبر..

- العالم سيشهد كسوفاً كلياً للشمس يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبــر 2020م

- الكسوف يأتى تزامنا مع نهاية شهر ربيع الآخر وعند اقتران شهر جمادى الأولى لعام 1442هـ

- هذا الكسوف هو آخر ظاهرة من ظواهر الكسوف والخسوف خلال عام 2020م

- لن يمكن رؤيته في مصر ولا في المنطقة العربية.

- ما يتم ترويجة من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اظلام الأرض لمدة ثلاثة أيام هو كلام عار تماما من الصحة

- البعض استغل حدوث ظاهرة كسوف الشمس للترويج لمثل هذه الخرافات

- يمكن رؤية هذا الكسوف ككسوف جزئي في (أجزاء من جنوب غرب قارة أفريقيا –أمريكا الجنوبية ماعدا الجزء الشمالي منها – أجزاء من أستراليا– المحيط الأطلسي– المحيط الهندي– جنوب المحيط الباسفيكي– جزر جالابوجوس – أجزاء من القارة القطبية الجنوبية).

- يُرى هذا الكسوف ككسوف كلي في (تيموكو، وفيلاريكا بتشيلي) حيث يُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 90 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقتين وعشر ثوان.

- عند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالى 103% من كامل قرص الشمس

- الكسوف يستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وعشرين دقيقة تقريباً

- الكسوف الكلي التالي سيحدث في 4 ديسمبر 2021م.

- ظاهرة الكسوف الشمسي تفيد في التأكد من بدايات الأشهر الهجرية (القمرية)

- يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أوالاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.

- سيشهد القرن الواحد والعشرين (بين عامي 2001-2100) 224 كسوفًا شمسيًا منهم 77 كسوفًاً جزئيًا و72 كسوفاً حلقياً و68 كسوفًاً كاملًاً و7 كسوفات مختلطة.