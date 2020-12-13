شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الاقتصادية تنظر اليوم استئناف شيرى هانم وابنتها زمردة على حبسهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، نظر استئناف المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها "شيرى هانم"، وابنتها "زمردة"، على حكم حبسهما 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، فى اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

وكانت حملة تطهير المجتمع برئاسة المستشار أشرف فرحات، قد تقدمت ببلاغات للنائب العام لقيام المتهمتين بالاعتداء على القيم الأسرية، وخدش الحياء العام، وعلى الفور أحال النائب العام البلاغات للتحقيقات وإحالة المتهمتين للمحاكمة.